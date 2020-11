Empresários do Algarve rumam a Lisboa para participar na manifestação da restauração

Os trabalhadores da restauração voltam esta quarta-feira a manifestar-se, em Lisboa, por mais apoios a fundo perdido para tentar mitigar o impacto da pandemia de covid-19.

A organização espera milhares de pessoas de todo o país. Muitos empresários vêm do Algarve, uma das regiões mais afetadas pela crise da pandemia.

A manifestação em frente à Assembleia da República acontece no dia limite para o pagamento de impostos ao Eestado e duas semanas depois do protesto que reuniu na Praça do Rossio, em Lisboa, mais de mil pessoas a dar voz ao desespero que estão a viver há 9 meses.