A Ordem dos Médicos abriu quatro processos aos "médicos pela verdade ", um grupo que contesta as medidas sanitárias para conter a pandemia.

As queixas contra o grupo continuam a chegar à Ordem dos Médicos.

A SIC falou com Margarida Gomes de Oliveira, um dos rostos mais visíveis do movimento que é contra o uso generalizado de máscara. Esta semana, o jornal Observador noticiou que a médica deu truques a possíveis infetados com Covid-19 para testarem negativo.