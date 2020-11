Protestos, ajuntamentos e alguma alegria. Como está a ser o desconfinamento na Europa

Em alguns países da Europa está a chegar ao fim um mês de medidas altamente restritivas que permitiram baixar os números da pandemia.

Em França, o momento é vivido com alegria, depois de semanas de recolher obrigatório. O país reduziu para metade o número de novos caso de Covid-19.

No entanto, em Inglaterra, a quatro dias do fim do confinamento, houve detenções durante protestos anti-máscara.

Na Holanda foi preciso recorrer à imaginação, com o uso de drones, para dispersar ajuntamentos da Black Friday. As lojas de Roterdão foram encerradas pela Câmara e as pessoas foram mandadas para casa.

Terça feira é o dia de reabertura de lojas na Bélgica, um dos países europeus mais afetados pela segunda vaga. Restaurantes, bares, cabeleiros e locais de espetáculos vão permanecer encerrados.