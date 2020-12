Covid-19. Reino Unido regista 603 mortes na véspera do fim de confinamento em Inglaterra

O Reino Unido registou 603 mortes e 13.430 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde britânico, o último dia de um confinamento nacional em Inglaterra.

No domingo e segunda-feira tinham sido notificadas 215 e 205 mortes, respetivamente, mas os dados publicados do fim de semana são frequentemente afetados pelo atraso no processamento administrativo.

A média diária dos últimos sete dias é atualmente de 460 mortes e 15.082 infeções.

Desde o início da pandemia da covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 59.051 mortes decorrentes da infeção do respetivo coronavírus, mas o número sobe para 69.752 quando são contabilizados aquelas cujas pessoas não tiveram o diagnóstico confirmado por teste, mas cuja certidão de óbito aponta o coronavírus como fator.