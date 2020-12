Covid-19. Rússia regista 27.403 novos casos nas últimas 24 horas

A Rússia registou 27.403 casos de covid-19 e 569 óbitos nas últimas 24 horas, informaram esta sexta-feira as autoridades sanitárias do país.

De acordo com os dados oficiais na Rússia, no total detetaram-se mais de 2,4 milhões de casos positivos de SARS CoV-2.

A doença provocou a morte de 42.176 desde o início da pandemia.

Moscovo é o principal foco da infeção do país tendo registado no último dia 6.868 casos positivos e 77 mortes.

Campanha de vacinação começa no sábado

A autarquia da capital do país anunciou que no sábado vai começar a campanha de vacinação, de fabrico nacional, contra o novo coronavírus que se vai administrar em duas doses.

Para o efeito foram instalados 70 centros de vacinação sendo que na primeira fase vão ser vacinadas as pessoas entre os 18 e 60 anos, pertencentes a grupos de risco, professores, profissionais de saúde e trabalhadores de serviços sociais.

A vacinação, de caráter voluntário, vai efetuar-se através de marcação prévia que a partir de hoje pode ser solicitada através da Internet, no portal da autarquia.

Todo o procedimento dura aproximadamente uma hora porque inclui um exame médico, a preparação da vacina e um período de observação de meia hora após a inoculação.

De acordo com uma sondagem publicada hoje pelo portal SuperJob.ru, apenas 9% dos russos está decidido firmemente a vacinar-se de imediato contra a covid-19 e 21% mostra-se favorável ao programa.

Até ao momento, mais de 20 mil pessoas receberam as duas doses da vacina (Sputnik V), durante as provas clínicas, das quais apenas 273 foram afetadas pela covid-19, de acordo com a presidente da Câmara Municipal de Moscovo, Anastasia Rakova.