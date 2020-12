Covid-19. Joe Biden escolhe próximo ministro da Saúde em momento crítico nos EUA

O advogado de Donald Trump Rudy Giuliani testou positivo para o novo coronavírus durante uma ronda por vários estados tentando provar que as eleições presidenciais foram uma fraude. Aos 76 anos, Giuliani é apenas um entre mais de 100 mil norte-americanos internados com covid-19

Com Trump mais preocupado em manter a suspeita de fraude eleitoral no ar e sem liderança nacional no que toca à pandemia, o país luta para conter a nova onda de covid-19.

Por causa da covid-19, na Califórnia, 34 milhões de pessoas podem ser obrigadas a ficar em casa durante o Natal. Este domingo, foram contados 30 mil casos num só dia no estado da Califórnia, o valor mais alto desde o início da pandemia.

Com a covid-19 a tornar-se cada vez mais trágica nos Estados Unidos, Joe Biden escolheu o ministro da Saúde da sua administração que deverá tomar posse já em janeiro. Trata-se do procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra.