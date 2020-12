O mundo a duas velocidades na resposta à pandemia de covid-19

O mundo segue a diferentes velocidades em reação à pandemia.

Se a Austrália ensaia a reabertura das viagens aéreas, na Europa tenta-se controlar a segunda vaga a tempo do Natal. Lituânia, Dinamarca, Hungria e Grécia são as mais recentes países a prolongarem as medidas de contenção.

Em sentido contrário, a cidade de Melbourne recebeu o primeiro voo internacional em cinco meses. O estado de Victória instituiu um novo sistema de quarentena, depois de em junho o transporte aéreo nesta cidade australiana ter provocado um surto com cerca de 20 mil infetados.