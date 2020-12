Covid-19. Vacinação em São Paulo começa a 25 de janeiro

São Paulo antecipa-se ao plano nacional, previsto para março, e vai começar a administrar a vacina Coronovac já em janeiro.

O Brasil prepara-se para adquirir 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que se juntam às 100 milhões da desenvolvida pela Universidade de Oxford.

Já os Estados Unidos aguardam autorização de emergência do regulador para a vacina da Pfizer.

Pelo segundo dia consecutivo, as infeções ficaram abaixo dos 200 mil, números que não descansam as autoridades. O país mais afetado pela pandemia está no limiar dos 15 milhões de casos, numa altura em que o sul da Califórnia voltou ao confianamento para diminuir a sobrecarga nos hospitais à beira da rutura.