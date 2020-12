O Cardeal Patriarca de Lisboa confirmou ets amanhã que vai haver Missa do Galo na Sé, mas antecipou a hora para que os fiéis possam regressar a casa antes do recolher obrigatório no âmbito das restrições para a contenção da pandemia.

Assim, a celebração terá lugar não à meia-noite, mas às 23h00 horas de dia 24.