Cirurgiões dos hospitais de Santa Maria e Pulido Valente operam doentes do SNS no privado

Os cirurgiões do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte começaram esta quarta-feira a realizar cerca de 500 cirurgias em quatro unidades dos setores privado e social até ao fim de janeiro.

O protocolo pretende evitar o atraso das cirurgias não urgentes, como aconteceu na primeira vaga da pandemia.

A admnistração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte assegura que os custos desta acordo são equilibrados, tendo em conta o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e as tabelas dos hospitais contratados.