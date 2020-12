Covid-19 nos EUA: mais mortes num dia do que no trágico 11 de Setembro

Um milhão de novos casos no intervalo de 5 dias. Mais de 106 mil pessoas nos hospitais. Centros médicos em rutura. Funcionários e profissionais de saúde exaustos.

É o retrato do país mais afetado pela pandemia, numa semana em que os EUA superaram a marca das 3 mil mortes diárias, mais do que no trágico 11 de setembro.

Com o avanço do vírus vários estados recuam. Na Califórnia, o Estado que regista mais casos, várias escolas voltaram a fechar portas e milhares de alunos regressam ao ensino à distância. Mais a norte do país, no Idaho, o número de pessoas com covid-19 nos hospitais bate máximos quase todos os dias.