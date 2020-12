Portugal regista mais 98 mortes e 4.044 casos de covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4.044 casos de infeção e mais 98 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde deste domingo.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 5.559 pessoas, dos 348.744 casos de infeção confirmados.

Foram considerados curados mais 2.869 doentes nas últimas 24 horas, totalizando 271.322.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.157 pessoas, mais 64 do que no dia anterior, das quais 513 em salas de cuidados intensivos, mais 10 do que no sábado.

"O contraponto à vacina é terem a doença"

Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, é a favor da criação de centros de vacinação contra a covid-19, apela aos portugueses para tomarem a vacina e deixa um alerta para o Natal.

No Jornal da Sábado, da SIC Notícias, Filipe Froes fala sobre o plano de vacinação português e compara-o ao alemão. Reconhece que Portugal tem falta de planeamento e pede que se olhe para o modelo alemão, adaptando locais para que as pessoas sejam vacinadas.

O pneumologista alerta para os riscos de não receber a vacina, considerando que não é uma "boa decisão" recusá-la. Sobre o facto de um em cada três portugueses duvidar da eficácia, admite que é legitimo

"É legítimo ter dúvidas, mas também é legítimo procurar esclarecer as dúvidas."

O coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos defende que os portugueses devem tomar a vacina contra a covid-19, caso contrário, ficam doentes: "O contraponto à vacina é terem a doença".

Na SIC Notícias, fala sobre a criação de bolhas e os testes rápidos de antigénio, "que são uma grande vantagem, mas têm limitações".

Sobre o Natal, pede que os portugueses sejam responsáveis durante a quadra natalícia: "No Natal, todos temos e queremos ser responsáveis".