Covid-19. Marta Temido apela a que se viva o Natal "de forma muito cuidadosa"

Marta Temido, ministra da Saúde, apelou esta segunda-feira a que se continuem a cumprir as regras de combate à pandemia de covid-19, principalmente durante a época festiva do Natal.

“O Natal, tempo de festa, que inspira a que queiramos estar com aqueles que nos são mais próximos, com quem temos mais laços, temos de ver alguns que há não víamos há algum tempo. Mas que estes ano vai ter de ser vivido de uma forma diferente, de uma forma muito cuidadosa, muito refletida e que é compatível com aquilo que foi o difícil ano que vivemos”, disse durante a cerimónia de inauguração do novo Serviço de Urgência Geral do Hospital Amadora-Sintra.