Vacinação contra a covid-19 nos EUA: "Quem trabalha na Casa Branca deve ser vacinado mais tarde"

Os altos funcionários da Casa Branca e o próprio Donald Trump só devem receber mais tarde a vacina contra a covid-19 que começa a ser administrada nos Estados Unidos esta segunda-feira.

Esta é pelo menos a intenção de Trump. No Twitter escreveu que "a menos que seja mesmo necessário, as pessoas que trabalham na Casa Branca devem ser vacinadas mais tarde".



Acrescentou ainda que não tem ainda marcação para ser vacinado, mas está ansioso por fazê-lo no momento apropriado.

A Agência Reuters tinha noticiado horas antes desta publicação que o Presidente cessante, o vice-Presidente Mike Pence e outros altos membros da Casa Branca iriam receber a primeira dose da vacina no prazo de 10 dias.

Estados Unidos devem iniciar campanha de vacinação para a covid-19

Os Estados Unidos contam iniciar esta segunda-feira uma vasta campanha de vacinação contra a covid-19 no país, onde o número de mortes causadas pela doença se aproxima dos 300 mil óbitos.

No domingo, as autoridades norte-americanas indicaram que o número total de mortos, desde o início da pandemia, atingiu já os 299.093, enquanto o número total de casos é superior a 16 milhões.

Neste fim de semana, a vacina dos laboratórios Pfizer-BioNTech começou já a ser expedida, em caixas refrigeradas a menos de 70 graus centígrados, a partir da fábrica da Pfizer no estado do Michigan para hospitais e outros locais.

A Pfizer indicou que 20 aviões vão transportar estas vacinas todos os dias. "As vacinas foram expedidas e estão a caminho", congratulou-se no domingo o Presidente norte-americano, Donald Trump, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, afirmou que o estado, no leste do país, vai ser o primeiro a vacinar os residentes, menos de 72 horas depois da vacina Pfizer-BioNTech ter recebido a "luz verde" das autoridades sanitárias norte-americanas.