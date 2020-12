Covid-19. Segunda vaga está a crescer em África

Para tentar travar a pandemia, a África do Sul impôs recolher obrigatório entre as 23:00 e as 04:00. Os restaurantes e bares fecham às 22:00 e há praias interditadas até janeiro, altura em que será pleno verão.

É o país mais afetado do continente africano, onde a pandemia está a crescer mais rápido neste mês de dezembro.

Já os Estados Unidos ultrapassaram os 300 mil mortos. Os hospitais continuam sob pressão e atingiram um novo máximo de internamentos: 108 mil doentes.

Na China, onde o coronavírus foi detetado no final do ano passado, as autoridades de saúde acreditam que é possível manter a situação controlada neste inverno.

Os poucos casos que têm sido registados são, na maioria, pessoas que chegam do estrangeiro.