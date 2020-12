Londres passa ao nível máximo de restrições a partir da meia-noite

Londres é a cidade inglesa com o maior índice de contágio.

Com os hospitais a sentir a pressão e os números que insistem em não baixar, quarta-feira, a capital britânica e partes do sudeste de Inglaterra vão passar ao nível máximo de restrições.

As restrições apertam, mas continua a ser possível fazer compras de Natal porque o comércio não essencial não fecha, tal como não fecham os ginásios, os cabeleireiros e os locais de cultos.

Uma "nova variante" de SARS-CoV-2, o coronavírus na origem da covid-19, que se propaga rapidamente foi identificada no Reino Unido, anunciou esta segunda-feira o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

"Identificámos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste da Inglaterra. A análise inicial sugere que essa variante está a espalhar-se mais rápido do que as variantes existentes", disse aos deputados, numa declaração na Câmara dos Comuns.