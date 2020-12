Portugal regista mais 84 mortes e 2.638 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 84 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.638 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.733 mortes e 353.576 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 67.805, menos 3.207 casos em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.206 pessoas, menos 48 do que no dia anterior, das quais 506 em cuidados intensivos, menos sete.

Agência Europeia do Medicamento pretende aprovar a vacina no dia 23 de dezembro

A Agência Europeia do Medicamento poderá antecipar a autorização da vacina, para ainda antes do Natal.

Fontes da comissão europeia, citadas pelo jornal alemão "Bild", garantem que a luz verde para a vacina da Pfizer e da BioN-tech na Europa, poderá ser dada no dia 23, e não a 29 - como estava inicialmente previsto.

Perante essa possibilidade, o ministro alemão da saúde já veio dizer que a Alemanha está a postos para iniciar a vacinação ainda antes do final do ano.

“Corremos o risco de ter vacinas disponíveis e não ter aceitação”

Em Portugal, o processo de vacinação contra a covid-19 deverá começar no início de janeiro, apesar de o Governo não se comprometer com uma data concreta. No próximo sábado deverão ser revelados mais pormenores sobre a forma como o processo vai decorrer.

Para Jorge Soares, o país corre o risco de ter vacinas disponíveis, mas não haver aceitação do público. O presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida diz ser fundamental que haja transparência na comunicação dos critérios e das decisões tomadas, defendendo que esse é o fator mais importante para aumentar a adesão à vacinação.

Questionado sobre o Conselho de Ética para as Ciências da Vida não ter sido consultado para Plano de Vacinação contra a covid-19, afirma que se o Governo não o fez, é porque não teve necessidade, defendendo que nesta fase de “incertezas e expectativas frustradas” há que haver confiança nas autoridades.