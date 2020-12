Brasil supera 7 milhões de infeções por covid-19

O Brasil registou 70.574 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, valor que fez com que o país superasse a marca dos 7 milhões de casos.

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, foram também contabilizadas 936 vítimas mortais no mesmo dia em que Jair Bolsonaro tornou público o plano de vacinação do governo. No documento, o Ministério da Saúde não estima data para começo da vacinação, mas informa que está a negociar a compra de milhões de doses de vacina contra a covid-19, incluindo a CoronaVac, a vacina que tem estado no centro de várias discussões entre o Presidente e o Governador de São Paulo.

No México, a vacinação arranca já este mês. Numa altura em que o país regista mais de 10 mil casos de infeção por dia, quase metade das camas dos hospitais estão ocupadas.

Na Coreia do Sul, para já as medidas mais restritivas ainda não estão a surtir efeito. O país registou um novo máximo diário de mortes (22) nas últimas 24 horas.

Ao mesmo tempo que aumenta o receio de que os contágios estejam a ficar descontrolados na área metropolitana da capital, o governo está agora a considerar aumentar as restrições para níveis máximos.

Na China, foram confirmados mais 7 casos de infeção, todos importados. O país receberá, em janeiro, uma equipa coordenada pela OMS com o objetivo de descobrir a origem do novo coronavírus. A missão será composta por 10 cientistas de vários países.