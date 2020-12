Covid-19. Costa anuncia recolher obrigatório a partir das 23:00 de 31 de dezembro

O primeiro-ministro, António Costa, falou esta quinta-feira ao país por videoconferência, depois do Conselho de Ministros ter reunido para decidir as medidas que vão vigorar nos períodos das festas de Natal e de Ano Novo. Para o Natal, não há novas medidas, mas a noite da passagem de ano terá o recolher obrigatório, em todo o país, a partir das 23:00.

Recolher obrigatório a partir das 23:00 de 31 de dezembro

António Costa recua e anuncia que vai ser decretado o recolher obrigatório a partir das 23:00 de 31 de dezembro e das 13:00 de 1, 2 e 3 de janeiro. As medidas da passagem de ano serão aplicadas ao país inteiro, não havendo distinção entre concelhos.

"Ao contrário do que tínhamos anunciado há 15 dias [...] temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo", disse António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

António Costa diz que será feita uma máxima contenção para o período da passagem de ano, para que no Natal seja um período de alívio.

"Proteger o Natal com o sacrifício da passagem de ano (...) Celebremos este novo ano cada um em sua casa"

Os horários do comércio não vão sofrer qualquer alteração, segundo o chefe de Governo.

O primeiro-ministro adianta que não há restrições novas para o Natal e apela ao "máximo cuidado" na época natalícia, deixando vários alertas como evitar espaços pequenos, fechados e pouco arejados, ter o menor número possível de pessoas à mesa e estar o máximo tempo possível com máscara. Reconhece que é difícil nesta altura, mas lembra que "grande parte do risco das contaminações é à mesa", quando as pessoas não usam máscara.

"Cada um nós é um risco"

O primeiro-ministro adianta que as reuniões não vão ter um limite de pessoas, mas acredita no bom senso dos portugueses.

PARLAMENTO APROVA PROLONGAMENTO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 7 de janeiro, para permitir medidas de contenção dos contágios com o novo coronavírus e que abrange o Natal e Ano Novo.

O estado de emergência foi renovado por mais 15 dias, com os votos favoráveis de PS e PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, os votos contra de PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira e as abstenções de BE, CDS e PAN.

O decreto presidencial, enviado para o parlamento na quarta-feira à noite, produz efeitos entre 24 de dezembro e 7 de janeiro em todo o território nacional, abrangendo os períodos de Natal e de Ano Novo.

O conteúdo do diploma presidencial é semelhante ao que está atualmente em vigor, mas acrescenta uma norma para realçar que a violação das normas do estado de emergência configura crime de desobediência.

Este é o sétimo diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19.

Presidente da República pede "bom senso" e "maturidade cívica" no Natal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 7 de janeiro, e pediu aos portugueses bom senso na celebração do Natal.

O chefe de Estado anunciou esta renovação do estado de emergência através de uma mensagem escrita publicada no portal da Presidência da República na Internet.

"Ao renovar, até 7 de janeiro de 2021, o estado de emergência, quero recordar o contrato de confiança que essa renovação pressupõe entre todos os portugueses, ou seja, entre todos nós. Ou celebramos o Natal com bom senso, maturidade cívica e justa contenção, ou janeiro conhecerá, inevitavelmente, o agravamento da pandemia, de efeitos imprevisíveis no tempo e na dureza dos sacrifícios e restrições a impor", lê-se na mensagem.

MANUEL DE ALMEIDA

Marcelo Rebelo de Sousa defende que todos os portugueses devem procurar cumprir esse "contrato de confiança" nesta quadra, para conter a propagação da covid-19, e volta a aconselhar que "não haja ilusões" quanto ao processo de vacinação.

Segundo o Presidente da República, "não haverá senão um número muito pequeno de vacinados em janeiro - os que tiverem recebido a segunda dose a partir de 27 de janeiro -, e, muito menos haverá, nem em janeiro, nem nos meses imediatos, os milhões de vacinados necessários para assegurar uma ampla imunização que trave a pandemia".