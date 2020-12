Imunidade de grupo à covid-19 no final da primavera? "É improvável"

A campanha de vacinação contra a covid-19 em Portugal terá início entre 27 e 29 de dezembro. O primeiro lote de vacinas será para profissionais de saúde, num total de 9.750 unidades.

Óscar Felgueiras, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, disse esta quinta-feira, na SIC Notícias, que considera improvavél a imunidade de grupo no final da primavera/ início do verão visto que, numa primeira fase, apenas um grupo restrito de pessoas irá tomar a vacina.

"Para atingirmos a imunidade de grupo precisaremos de um valor próximo dos 70% de imunização", apontou, explicando que para isso é necessário vacinar milhões de portugueses.

Em relação à vonta de Comissão Europeia de começar a vacinar em todos os países ao mesmo tempo, o professor considera que a questão de calendário é simbólica, explicando que uma semana a mais ou a menos não fará diferença.