Natal e vacina para a covid-19. O que é possível calcular e prever?

A campanha de vacinação contra a covid-19 em Portugal terá início entre 27 e 29 de dezembro. O primeiro lote de vacinas será para profissionais de saúde, num total de 9.750 unidades.

No que diz respeito ao Natal as contas já foram feitas: se as famílias celebrarem a festividade de forma normal, Portugal pode registar entre 800 a 1.500 mortes a mais por covid-19.

Estes números podem não se verificar se as famílias seguirem as recomendações das autoridades de saúde. Porém, "este Natal vai ter custos", refere o professor Henrique Oliveira. Os hospitais devem, por isso, preparar-se para o período pós-Natal.

Numa entrevista à SIC Notícias, referiu que não é difícil traçar previsões para esta doença.

"Se as medidas continuarem a ser deste genéro, vamos ter mais uns milhares de mortes até ao fim da segunda vaga", alertou.

Tal como outros especialistas já tinham alertado, Henrique Oliveira defende que é necessário ter 75% da população portuguesa imunizada para se atingir a imunidade de grupo. Lembra que, este ano, Portugal só vai receber 10 mil vacinas, um número baixo. No entanto, a esperança aumenta quando olha para o mês de janeiro.