Nova Zelândia sai da recessão provocada pela pandemia

A Nova Zelândia saiu da recessão ligada à pandemia da covid-19, ao estabelecer um recorde de crescimento trimestral de 14,0% entre julho e setembro, indicaram dados oficiais hoje divulgados.

Este crescimento ocorre após a queda de 11,0% do Produto Interno Bruto (PIB) registada no trimestre precedente, período durante o qual a Nova Zelândia estava em confinamento.

O ministro das Finanças neozelandês, Grant Robertson, declarou que esta recuperação se devia ao êxito do país na luta contra a propagação do novo coronavírus. Com uma população de cinco milhões de habitantes, a Nova Zelândia registou 25 mortos.

"A recuperação da economia é um resultado da nossa decisão de atuar forte e rapidamente durante a pandemia da covid-19", disse Robertson.

"Demos apoio a mais de 1,8 milhões de trabalhadores com o plano de subvenção de salários e investimos milhares de milhões de dólares em infraestruturas, formação e criação de empregos", adiantou o ministro.

De acordo com o instituto de estatísticas neozelandês SNZ, as indústrias de serviços foram a locomotiva deste forte crescimento, com um subida de 42,8% nas vendas a retalho, alojamento e restauração, com os neozelandeses a regressarem a uma vida quase normal, na sequência do êxito do confinamento.

"Isto levou ao mais forte aumento trimestral do PIB alguma vez registado na Nova Zelândia", sublinhou um responsável do SNZ, Paul Pascoe.

