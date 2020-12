Vacinação contra a covid-19 vai começar nos 27 Estados-membros da UE em simultâneo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou através do Twitter que a vacinação contra a covid-19 na União Europeia começa entre os dias 27 e 29 de dezembro.

O anúncio de Von der Leyen ocorre ainda antes de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter tomado uma decisão de autorização sobre a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech - a que começará então a ser aplicada na UE ainda este ano -, o que acontecerá na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, uma semana mais cedo do que a data inicialmente prevista.

Um porta-voz do executivo comunitário indicou durante a conferência de imprensa diária da Comissão que o anúncio do início da campanha de vacinação a partir de 27 de dezembro "é evidentemente condicional", partindo do pressuposto de que "tudo decorrerá conforme previsto", ou seja, que haja um parecer favorável por parte da EMA.

A Comissão Europeia já anunciou que só necessita de um prazo de 48 horas a partir da decisão da EMA, e após consultas com os Estados-membros, para dar a sua 'luz verde' à colocação da vacina no mercado.

As entregas vão começar a 26 de dezembro nos locais onde estão a ser produzidas, na Bélgica e na Alemanha, e caberá a cada um dos 27 Estados-membros organizar e coordenar o plano para a vacinação.

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 garante que Portugal está pronto para começar a vacinação.

Francisco Ramos diz que a identificação das pessoas que constam dos grupos prioritários já está em curso, mas as marcações para as vacinas ainda não arrancaram.

Entretanto está a ser preparada uma campanha de sensibilização para a vacinação, que não será obrigatória. As doses, garante Francisco Ramos, vão chegar para todos.

Através da vacinação, e tendo em conta a análise dos peritos, Francisco Ramos acredita que Portugal pode chegar à imunidade de grupo no final da primavera ou início de verão. Ainda assim, lembra que nada vai mudar no imediato.