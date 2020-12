Covid-19. Europa é o 1.º continente a ultrapassar as 500 mil mortes

A Europa é o primeiro continente com mais de 500 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A Organização Mundial da Saúde apela para ficar em casa no Natal, mesmo com um alívio de restrições.

A Alemanha atingiu o valor diário de infeções de covid-19 mais elevado desde o início da pandemia, com mais de 33 mil casos. Foi o segundo dia consecutivo acima das 30 mil infeções.

A Irlanda do Norte e a Escócia vão entrar em confinamento depois do Natal. Uma medida que o governo britânico não descartada para Inglaterra, apesar de considerar que o sistema de restrições regionais é eficiente.

Em Espanha, a Catalunha vai apertar as restrições a partir de segunda-feira e até 11 de janeiro, com limitação de circulação e restrições de horário de bares e restaurantes. Excepção no Natal e na véspera de ano novo.

Depois do Natal, a Áustria volta ao confinamento. De acordo com a imprensa austríaca, vai durar até 18 de janeiro. O segundo confinamento terminou na semana passada e os números continuam elevados.

Moscovo vai manter as restrições até ao final de janeiro e o isolamento para pessoas com mais de 65 anos. A capital russa é o pricipal foco de infeções no país mais atingido da Europa, com quase 2 milhões e 800 mil infetados com covid-19 desde o início da pandemia.

França é o segundo país europeu com mais casos. Um estudo publicado na revista "The Lancet" revela que na primavera, a taxa de mortalidade em doentes com covid-19 foi três vezes maior do que a da gripe na época de 2018/2019 e a pior dos últimos cinco anos.