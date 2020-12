Portugueses deixaram de confiar na resposta à pandemia dada pela DGS

Os portugueses deixaram de confiar na resposta à pandemia dada pela Direção-Geral da Saúde. O estudo de opinião feito pelo ICS e pelo ISCTE para a SIC e para o Expresso revela ainda que a maioria entende que as medidas adotadas pelo Governo para combater a pandemia são insuficientes.

Mais de oito meses de conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde e boletins diários da pandemia, os portugueses deixaram de confiar na resposta de Graça Freitas. Se em março, apenas 1 em cada 5 não acreditava, agora mais de metade dos portugueses mostram-se pouco ou nada confiantes.

Nos últimos dois meses, ultrapassaram os que continuam a confiar e que eram no início da pandemia quase 80%.

Em sentido inverso, o Presidente da República, que perdeu confiança durante o verão, recuperou. O Governo continua a aguentar, embora tenha visto crescer a desconfiança.

Na avaliação das medidas de combate à covid, a maioria acha que são insuficientes, mas entre adequadas e excessivas encontram-se outros tantos. A diferença é maior quando se trata do reforço do SNS. São mais de metade os que consideram insuficientes e só 6% acha que tem sido maior do que é preciso.

Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE. O trabalho de campo da GFK Metris foi realizado entre os dias 11 e 25 de novembro com base em 802 entrevistas diretas e pessoais, consideradas válidas. A margem de erro máxima é de 3,5%, o nível de confiança de 95%.