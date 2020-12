Trump garante no Twitter que vacina da Moderna foi aprovada nos EUA

O Presidente dos EUA anunciou no Twitter que a vacina contra a covid-19 da Moderna foi aprovada e que vai ser imediatamente distribuída, antes de a agência de Alimentos e Medicamentos (FDA9 ter feito o anúncio público da decisão.

Vacina da Moderna pode ser aprovada hoje

Uma comissão consultiva independente da FDA recomendou hoje a este órgão que conceda uma autorização urgente para a comercialização da vacina da Moderna contra a covid-19.

Segundo a agência EFE, os 22 membros da comissão consultiva independente de vacinas e produtos biológicos da FDA votaram a favor da vacina, apenas com uma abstenção.

Com a autorização, a Moderna pode começar a comercializar esta vacina.

Esta vacina está assim cada vez mais perto de se tornar a segunda a receber uma autorização urgente por parte da FDA, após a vacina da Pfizer/BioNTech ter começado a ser administrada esta semana em vários pontos dos Estados Unidos.

A Moderna indicou que, em ensaios clínicos, a sua vacina demonstrou eficácia de 94,1% na prevenção da doença e de 100% na prevenção de casos graves.

Em 15 de dezembro, a FDA tinha revelado que a vacina contra a covid-19 produzida pela Moderna não apresentava "nenhum problema específico de segurança".

"A FDA determinou que o fabricante forneceu informações adequadas para garantir a qualidade e consistência da vacina para autorização do produto", explicava a agência em comunicado.

Pandemia já matou mais de 1,66 milhões de pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.662.792 no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro de 2019, na China, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP às 11:00.

Mais de 74.890.910 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 47.866.800 já são considerados curados.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 310.792 óbitos para um total de 17.213.887 infeções, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 6.298.082 pessoas foram declaradas curadas no país.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos levantamentos são os Estados Unidos, com 3.249 novos óbitos, Brasil (1.092) e México (718).

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 184.827 mortes e 7.110.434 casos, a Índia com 144.789 óbitos (9.979.447 casos), o México com 116.487 mortes (1.289.298 casos) e a Itália com 67.220 óbitos (1.906.377 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 159 óbitos por 100.000 habitantes, seguida do Peru (112), Itália (111), Bósnia (108), Eslovénia (107).

A Europa totalizava hoje, às 11:00, 504.009 mortes para 23.261.318 casos, a América Latina e Caribe 479.865 mortes (14.414.192 casos), os Estados Unidos e Canadá 324.650 mortes (17.700.036 casos), a Ásia 209.265 mortes (13.299.540 casos), o Médio Oriente 86.231 mortes (3.732.016 casos), a África 57.829 mortes (2.453.152 casos) e a Oceania 943 mortes (30.657 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).