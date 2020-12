Covid-19. Estados Unidos começam a distribuir vacina da Moderna na próxima semana

A Administração norte-americana garante que milhões de doses da segunda vacina vão começar a ser distribuídas na próxima semana. Desde o início da pandemia já foram registados mais de 17,5 milhões de infetados nos Estados Unidos.

Depois da vacina da Pfizer, chega agora a da Moderna: a autorização da agência que regula o mercado do medicamento e dos alimentos já foi concedida.

Na semana que passou foram distribuídas 2,9 milhões de doses da Pfizer, algumas já administrada em profissionais de saúde. Os Estados Unidos são o país com mais morte se mais casos confirmados de covid-19.

Na Índia, a poluição deixou de ser a razão para tapar a boca e o nariz. O novo coronavírus obriga a população a usar máscara, mas a vacina é uma esperança.

Já na China, mais de um milhão de vacinas forma administradas sem que as autoridades tenham reportado efeitos secundários importantes. A vacinação começou em junho, com os grupos de risco, e vai continuar. Segundo a Comissão de Saúde chinesa, foram identificados nas últimas 24 horas 17 casos positivos, dos quais 14 vinham do exterior.

Na Austrália há um novo confinamento para conter um surto. Cerca de 250 mil pessoas que vivem nos subúrbios do litoral, no norte de Sydney, estão impedidas de sair de casa até à meia-noite da próxima quarta-feira.