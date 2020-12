Criadores da vacina Sputnik V e AstraZeneca unem-se para melhorar vacina contra a covid-19

No Cazaquistão, começou a ser produzida a vacina russa Sputnik V. A produção coincide com o acordo entre Moscovo e a farmacêutica AstraZeneca. Com vacinas semelhantes em fase final de testes, russos e britânicos acreditam que só ganham em juntar esforços.

Nos Estados Unidos, começou a ser distribuída a vacina da Moderna, a segunda vacina contra o coronavírus. Já está em 3.700 locais nos Estados Unidos.

A Jonhson & Jonshon está sob o fogo dos voluntários dispensados dos testes clínicos na América do Sul. A farmacêutica justificou a dispensa por não precisar de tanta gente e prometeu lançar a vacina no próximo mês de fevereiro.