Covid-19. Suécia fecha fronteiras com Reino Unido e Dinamarca

A Suécia, que destoou do coro europeu evitando as maiores restrições, só apela agora ao uso de máscaras nos transportes públicos, perante uma segunda vaga que levou a disparar o número de vítimas mortais.

A Dinamarca é um dos países onde foi identificada uma mutação do coronavírus SARS-CoV-2, inicialmente identificada no Reino Unido e apresentada como mais contagiosa.

As autoridades britânicas alertaram, no sábado, a Organização Mundial da Saúde sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.