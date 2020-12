Nova estirpe de coronavírus. A diferença entre esta e as variantes anteriores

As farmacêuticas produtoras de vacinas contra a covid-19 estão seguras de que as vacinas são eficazes mesmo com a nova variante do SARS-CoV-2.

No entanto, garantem que em poucas semanas poderão adequar a vacina às mutações do virus, se for preciso.

A Pfeizer e as autoridades do Reino Unido, onde foi identificada a variante, estão a trabalhar no sentido de perceber se quem já tomou a vacina cria ou não defesas contra a nova variante.

A nova variante não é mais severa. No entanto, tem uma conjugação de varias mutações.

Desde que foi identificado na China, há um ano, o SARS-CoV-2 já sofreu milhares de mutações. A uma média são de duas por mês. A nova variante é diferente de todas as outras porque acumula várias mutações na mesma região do virus.