Covid-19. FIFA cancela mundiais de sub-20 e sub-17 previstos para 2021

Os mundiais de futebol de sub-20 e sub-17, previstos para 2021, foram cancelados devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a FIFA.

Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, a competição de sub-20, prevista para a Indonésia, e o mundial de sub-17, agendado para o Peru, ambos em 2021, vão agora disputar-se em 2023, nos mesmos países.

"A situação da pandemia de covid-19 continua a apresentar problemas para a realização de eventos desportivos e afeta as viagens internacionais", refere em comunicado.

Portugal era um dos apurados para o Mundial sub-20

Portugal era um dos países apurados para o Mundial sub-20, após a UEFA cancelar o Europeu de sub-19 de 2020, competição que encontraria as equipas apuradas.

O cancelamento do europeu, devido à pandemia de covid-19, após sucessivos adiamentos, deixou Portugal entre as cinco seleções apuradas via 'ranking', ao lado de Inglaterra, França, Itália e Países Baixos.

Esta seria a 13.ª participação da seleção lusa em Mundiais de sub-20 e a sexta consecutiva, uma série iniciada na edição de 2011, cuja final perdeu para o Brasil, depois de ter erguido o troféu em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Lisboa.

A FIFA salienta que tem estado em contacto com as entidades envolvidas, entre elas as federações dos países em causa e as suas confederações, para tomar decisões.