Covid-19. Médicos e enfermeiros confiantes na vacina

No Centro Hospitalar e Universitário do Porto, que inclui o Santo António e o Centro Materno-Infantil do Norte, há uma escala de agendamento de três dias para os profissionais escolhidos consoante a sua experiência de risco.

Ao que a SIC apurou, 1795 vão receber a vacina neste arranque.

O hospital de São João, no Porto, espera conseguir administrar as mais de duas mil doses logo no primeiro dia de vacinação.

Os profissionais que falaram à SIC estão confiantes, mas sublinham a importância de continuar a respeitar as regras de contenção do contágio, até o país alcançar a tão desejada imunidade de grupo.