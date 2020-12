Quase mil mutações do SARS-CoV-2 detetadas desde o início da pandemia 

Mesmo com a vacinação, mantêm-se restrições em todo o mundo. Na origem das últimas medidas, está a nova variante do coronavírus, detetada no Reino Unido.

Espanha anunciou este sábado os primeiros casos da nova variante do coronavírus. Na Europa continental, a primeira infeção com esta estirpe foi confirmada esta semana no centro de França.

Por todo o mundo, mantêm-se as suspensões e limitações em voos e transportes marítimos com origem em solo britânico.

Os especialistas sublinham que o aparecimento desta estirpe não alterou o que sabe até agora sobre a gravidade da doença. Dizem que ainda é cedo para saber se a nova variante anula a eficácia das vacinas.

Quase mil mutações ou combinações genéticas do SARS-CoV-2 foram já detetadas desde o início oficial da pandemia, o ano passado em Wuhan, na China.