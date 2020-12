Vacinação contra a covid-19 em Portugal. Primeiro lote chega hoje

O primeiro lote da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer-BioNTech chega hoje a Portugal e contempla 9.750 doses destinadas aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Os camiões refrigerados com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.

O início da vacinação neste domingo será uma iniciativa comum aos estados-membros da UE e ocorre na mesma semana em que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) considerou segura a vacina da Pfizer-BioNTech, para a qual concedeu uma autorização "para uso de emergência", num processo que avançou a uma velocidade inédita.

Este lote "simbólico" de 9.750 doses, como chegou a catalogar o primeiro-ministro, António Costa, foi, todavia, reforçado na quarta-feira com o anúncio pela ministra da Saúde, Marta Temido, da antecipação da entrega de mais 70.200 doses, que têm chegada prevista para segunda-feira, elevando o total disponível para administração até ao final do ano para 79.950 vacinas.

O alargamento do número de vacinas já neste arranque do plano de vacinação contra a covid-19 vai levar, segundo Marta Temido, ao alargamento do número de profissionais selecionados e de hospitais abrangidos, com a ministra a assumir a sua esperança numa cobertura total da rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Está igualmente prevista a extensão da vacinação nesta etapa às estruturas residenciais para pessoas institucionalizadas.

Entre dezembro e o primeiro trimestre de 2021, que corresponde ao período da primeira fase definida pela 'task-force' responsável pelo plano de vacinação, Portugal espera receber 1,2 milhões de vacinas, distribuídas por três períodos: 312.975 doses no acumulado de dezembro e janeiro, 429 mil doses em fevereiro e 487.500 em março.

A propagação de uma nova e mais transmissível estirpe do vírus SARS-CoV-2 nas últimas duas semanas - com particular foco no Reino Unido, mas que já chegou a outros países - lançou algumas dúvidas sobre a eficácia desta vacina. No entanto, a empresa BioNTech já veio assegurar a capacidade técnica para produzir uma nova versão da vacina, caso seja efetivamente necessário.