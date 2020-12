O momento que fica para a história. António Sarmento recebeu 1.ª vacina contra a covid-19 em Portugal

António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, fica para a história como o primeiro português a ser vacinado contra a covid-19.

Tem 65 anos e pertence ao gabinete da Ordem dos Médicos. É professor da Faculdade de Medicina do Porto e tem um longo percurso na luta contra a SIDA, a gripe A e a tuberculose.

Já Ana Isabel Ribeiro, enfermeira do cuidados intensivos do mesmo hospital, foi a primeira enfermeira a administrar a vacina em Portugal. Esteve sempre na linha da frente do combate à covid-19.