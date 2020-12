Covid-19. Hungria recebe 6.000 doses da vacina russa Sputnik V

A Hungria recebeu 6.000 doses da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, anunciou esta segunda-feira o governo daquele país da União Europeia sem fornecer detalhes sobre a sua potencial utilização.

A informação foi avançada pelo ministro dos Assuntos Estrangeiros, Peter Szijjarto, num vídeo publicado na rede social Facebook onde anunciou a chegada dos seis milhares de doses da vacina e referiu que, agora, "cabe aos especialistas "tomar uma decisão" sobre a sua utilização.

"Tendo por base o nosso anterior acordo, prossegue a cooperação entre a Rússia e a Hungria", declarou Szijjarto.

Moscovo entregou, em novembro, uma primeira amostra da Sputnik V, da qual o presidente Vladimir Putin garante uma eficácia de 95% na prevenção da covid-19.

Porém, no início de novembro, a Comissão Europeia alertou a Hungria de que "uma vacina só poderia obter uma autorização de comercialização após um estudo aprofundado" pelo regulador oficial, a Agência Europeia do Medicamento (EMA).

No entanto, segundo o ministro Peter Szijjarto, o governo de Viktor Orban está "aberto a todos os desenvolvimentos de vacinas bem-sucedidos", sejam estas "criadas no Ocidente ou no Oriente".

A Hungria começou a vacinar profissionais de saúde em hospitais no sábado, poucas horas depois de receber as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech, aprovada pela UE.

Frequentemente acusada por Bruxelas de desrespeitar os valores democráticos, a Hungria destacou-se ao iniciar a campanha de vacinação um dia antes do previsto em toda a União Europeia.