Covid-19. Vacinação nos centros de saúde poderá começar esta semana

A chegada de um novo lote de vacinas da Pfizer a Portugal deverá permitir que a administrar a vacinação contra a covid-19 nos centros de saúde comece ainda esta semana. Dulce Salzedas, jornalista especializada em saúde, explica que estas 50.700 doses já estão a ser distribuídas pelos hospitais de diferentes regiões de Portugal.

“Segundo sei, esta semana, muito provavelmente, começará a vacinação em alguns centros de saúde que, neste momento, já têm vacinas deste lote que chegou hoje [segunda-feira] de manhã”, disse a jornalista na Edição da Tarde da SIC Notícias.

No entanto, Dulce Salzedas lembra que o calendário que está estipulado poderá sofrer alguns atrasos. Esta segunda-feira estava prevista a chegada de duas remessas de 9.750 doses cada aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, mas a Pfizer teve de adiar a chegada.

“Eu acho que temos todos de ter algum cuidado quando falamos em doses ou em tranches que vão chegar porque pode haver sempre imprevistos”, alerta a jornalista.

Sobre a nova variante do coronavírus que foi identificada no Reino Unido, Dulce Salzedas explica que a mutação torna o vírus mais contagioso, mas não torna a doença mais perigosa nem produz mais sintomas. A jornalista destaca ainda que as mutações desta nova variante “não são suficientes” para alterar a estrutura da proteína usada nas vacinas da Pfizer/BioNTech e das outras farmacêuticas.

“Apesar destas mutações, o nosso corpo continua a reagir naturalmente produzindo anticorpos”, diz acrescentando que esta variante “pode aumentar o número de pessoas infetadas, mas não altera a sua estrutura e o percurso que faz quando entra no nosso corpo”.

Depois de ter sido identificada na Madeira, num indivíduo que chegou ao arquipélago oriundo de Lisboa e Vale do Tejo, Dulce Salzeda afirma que há a possibilidade de a nova estirpe já estar em Portugal. No entanto, sublinha que a ocorrência de mutações nos vírus é uma situação comum e que também acontece no vírus da gripe.