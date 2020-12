Hospitais da Guarda e Covilhã recebem hoje 835 doses da vacina

A vacinação na Beira interior arranca amanhã e as primeiras doses vão para os o profissionais de saúde das alas Covid nos Hospitais da Guarda e Covilhã. A remessa com mais de 800 vacinas já está a caminho. A Guarda recebe 605 doses e o Centro Hospitalar universitário da Cova da Beira terá direito às primeiras 230. na Covilhã, o médico João Casteleiro que dirige a instituição de saúde será o primeiro a ser vacinado.

É do armazém-sede em Coimbra que derivam as vacinas para todo o país e a remessa das Beiras está a caminho, com paragem em Viseu, Guarda, Covilhã e Castelo Branco onde a vacinação arranca amanhã.

No caso concreto da Beira interior, a Unidade local de Saúde da Guarda recebe 605 doses. Na primeira linha de vacinação estão os profissionais de saúde que trabalham nas duas alas Covid e ainda na Unidade de Cuidados intensivos com 12 camas para onde vão os doentes a quem o vírus colocou em situação clínica mais crítica.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração João Pedro Barranca, a vacinação será ampliada a todo o Hospital já na próxima semana.

O mesmo vai acontecer no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira onde esta tarde chegam as primeiras 230 doses, sendo que o primeiro vacinado será o médico João Casteleiro que dirige a instituição de saúde e disse à SIC que quer dar o exemplo.

Desconhece-se no entanto se os médicos, enfermeiros e auxiliares dos centros de saúde, quer na Guarda quer na Cova da Beira estão ou não incluídos nesta leva inicial de tomas. Este domingo, a Covilhã registou 10 novos casos de Covid-19 e tem de momento 175 infetados. Fundão regista 41 casos ativos e Belmonte 10. Nos três concelhos 13 pessoas foram dadas como recuperadas.

No distrito da Guarda, os últimos números conhecidos dão conta de 903 casos ativos sendo que o concelho da Guarda é o que mais se destaca com 342 infetados.