Marcelo recebe partidos na próxima segunda-feira sobre "renovação do estado de emergência"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai receber os partidos políticos com assento parlamentar na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro, para os ouvir sobre "a renovação do estado de emergência".

