Covid-19. Hospitais em rutura no sul da Califórnia

O estado da Califórnia, um exemplo na primeira vaga, lida agora com a sobrelotação dos hospitais. Os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia da covid-19, tem quase 19,3 milhões de infetados.

No estado mais atingido, a ordem para ficar em casa de três semanas foi prolongada. Só no condado de Los Angeles, há entre 12 a 15 mil casos por dia. A época festiva vai agravar ainda mais a situação dos hospitais saturados.

Entretanto, milhões de norte-americanos estão num impasse sobre as ajudas que vão ter. A Câmara dos Representantes aprovou a ajuda de 2.000 em vez dos 600 previstos no pacote de estímulo à economia. O documento ainda tem de passar pelo Senado, apesar de ter maioria republicana, há quem não alinhe com o republicano, ainda Presidente dos Estados Unidos.