Joe Biden pede que se continue a usar máscara porque vacinação pode demorar anos

O número de infetados em todo o mundo já ultrapassou a barreira dos 80 milhões e o país mais afetado pela pandemia continua a ser os Estados Unidos. O maior foco de infeções vive-se na Califórnia, onde foi prolongado o confinamento obrigatório. Os hospitais daquele estado já não recebem mais doentes.

Joe Biden pede aos norte-americanos que usem máscara nos próximos 100 dias porque a vacinação de todo o país é uma tarefa que pode demorar anos.

“Precisamos de ser honestos, as próximas semanas e meses vão ser muito difíceis, será um período complicado para a nossa Nação, talvez o mais complicado de toda a pandemia. É duro de ouvir, mas é a verdade.”

Balanço da pandemia no mundo

Na América Latina, o Brasil mantém números elevados e já cancelou a celebrações de fim de ano. E o México registou mais de mil mortos em 24 horas.

Na Índia começou a difícil tarefa de vacinação de mais de 300 milhões de habitantes.

E a China continua a registar novos casos. No país onde o vírus se deu a conhecer há um ano, as autoridades avisam que o avanço de mutações e novas variantes se trava com as mesmas medidas musculadas que o planeta inteiro já conhece.

E em jeito de balanço, a Organização Mundial de Saúde pede o fim da malícia da desinformação e da falta de confiança na comunidade científica.

Mais de 1,7 milhões de pessoas já perderam a vida devido à covid-19.