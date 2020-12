Apenas 10 dias depois da Europa ter superado as 500 mil mortes por covid-19, a América Latina e as Caraíbas tornaram-se a segunda região do mundo a ultrapassar a marca.

O Brasil (com mais de 192 mil mortes) e o México (com mais de 123 mil mortes) concentram mais de metade dos óbitos na região.

Só nas últimas horas, o Brasil registou 1.111 vítimas mortais, o número diário mais alto desde o dia 15 de Setembro.