Coronavírus no Mundo: último dia de 2020 sem festa mas com esperança 

A última reportagem de 2020 do Primeiro Jornal sobre o coronavírus no Mundo termina com os desejos de um residente de Wuhan, a cidade onde foi detetado pela primeira vez a doença. De frente para a câmara, o homem conta que Wuhan entrou em isolamento no dia 23 de janeiro, dia de anos da filha. A voz cede à emoção, revelando que o único desejo para 2021 é que possa celebrar a data em família, sem distâncias.

O mesmo desejo marca o arranque da peça: Natali Neves, de 21 anos, é brasileira e esteve durante todo o ano afastada da família. De regresso a casa, para celebrar a entrada em 2021, confessa que é tempo de "respirar", com perigo de colocar em risco a própria saúde mental.