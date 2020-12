Covid-19. Detetado nos EUA segundo caso da nova variante do Reino Unido

Foi diagnosticado um segundo caso nos Estados unidos da nova variante do coronavírus detetado no Reino Unido. Depois do Colorado, a nova variante da Sars-Cov-2 foi detetada no sul da Califórnia, a zona mais atingida pela pandemia, que regista já mais de dois milhões de casos. A nova estirpe nao é mais perigosa, mas é mais contagiosa.

Na Florida, longas filas para quem espera ser vacinado. O estado com mais reformados do país começou esta semana a vacinação a pessoas com mais de 65 anos.

Nos Estados Unidos já mais de dois milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina, um número que fica aquém do que foi projetado pela administração Trump.

Os Estados Unidos vão a caminho dos 20 milhões de infetados. No estado de Nova Iorque, o que regista mais mortes por covid-19, as igrejas católicas fizeram soar os sinos em homenagem às vítimas mortais no país. São quase 342 mil.

A Universidade de Washington estima que os números vão subir. Quando Trump deixar a casa Branca, a 20 de janeiro, terão morrido 420 mil pessoas.