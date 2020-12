Restrições na passagem de ano começam com a proibição de circular entre concelhos

Pela primeira vez, a passagem de ano vai ser vivida de forma diferente e limitada. A circulação entre concelhos no continente está proibida desde as 00:00 desta quinta-feira e até às 5:00 de segunda-feira. Mas há também recolher obrigatório, que neste último dia do ano começa às 23:00, mas nos primeiros 3 dias de 2021 começa mais cedo, às 13:00.

Os restaurantes podem funcionar até às 22:30 no último dia deste ano, mas nos dias 1, 2 e 3 de janeiro têm de fechar até às 13:00, exceto para entregas ao domicílio.

As festas públicas e os ajuntamentos com mais de 6 pessoas estão proibidos.

As deslocações para trabalho, por motivos de saúde ou de urgência continuam a ser permitidas, assim como as viagens para assistência de familiares.

Nos primeiros 3 dias de janeiro, continua a ser possível a deslocação a pequenos estabelecimentos de venda de produtos alimentares ou higiene que estejam autorizados a manter-se abertos depois da uma da tarde.