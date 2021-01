Portugal com mais 66 mortes e 6.951 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 66 mortes relacionadas com a covid-19 e 6.951 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.972 mortes e 420.629 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 74.989 casos, mais 2.493 em relação a quinta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.806 pessoas, menos 34 do que ontem, e 483 em cuidados intensivos, mais 1.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.527 contactos, mais 2.993 relativamente a quinta-feira.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 4.392 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 338.668 pessoas.

Óbitos por região

Relativamente às 66 mortes registadas nas últimas 24 horas, menos dez do que no período anterior, 28 ocorreram na região Norte, 10 na região Centro, 23 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções nas últimas 24 horas (2.745).

Desde o início da pandemia, a região contabilizou 212.709 casos de infeção e 3.222 mortes. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram notificadas 2.131 novas infeções, contabilizando-se até agora 135.870 casos e 2.415 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.474 casos, acumulando-se 49.195 infeções e 1.006 mortos.

Infeções por região

No Alentejo, foram assinalados mais 308 casos, totalizando 11.431 infeções e 221 mortos desde o início da epidemia em Portugal. A região do Algarve tem hoje notificados 199 novos casos, somando 7.897 infeções e 72 mortos.

A Madeira registou 41 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.642 infeções e 14 mortes devido à covid-19.Na Região Autónoma dos Açores, foram registados 53 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.885 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

Um surto de covid -9 na Santa Casa da Misericórdia de Mangualde regista mais de 100 casos ativos.

Já foram registadas duas mortes e 10 utentes tiveram de ser internados no Hospital de Viseu.

Na Guarda, um surto de covid-19 atingiu um dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Mêda.

primeiro caso surgiu no sábado e logo no fim de semana começaram a ser feitos os testes que confirmaram 91infeções.

Pandemia já fez 1.818.946 mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus já fez pelo menos 1.818.946 mortos no mundo desde que a Organização Mundial de Saúde registou o aparecimento da doença na China no final de dezembro de 2019, segundo o balanço realizado pela agência France-Presse às 11:00.

Mais de 83.381.330 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 52.534.200 são considerados curados.

Nas últimas 24 horas registaram-se 13.629 novas mortes e 728.621 novos casos no mundo.

Os países registaram mais movas mortes nos seus últimos balanços foram os EUA, com 3.426 novas mortes, o Brasil (1.074) e o Reino Unido (964).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em casos como em mortes, com 345.844 óbitos e 19.974.883 infeções registados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Após os EUA, os países mais afetados são o Brasil (194.949 mortos e 7.675.973 casos), a Índia (148.994 mortos e 10.286.709 casos), o México (125.807 mortos e 1.426.094 casos), e Itália (74.159 mortes e 2.107.166 casos).

Entre os países mais duramente afetados, a Bélgica é o que regista mais mortes em proporção da sua população, com 168 mortes em cada 100.000 habitantes, seguida da Eslovénia (130), Bósnia (123), Itália (123) e Macedónia do Norte (120).

A Europa totalizava hoje 574.012 mortes e 26.569.711 casos, a região da América Latina e Caraíbas 507.687 mortes e 15.569.105 casos, os Estados Unidos e o Canadá 361.440 mortos e 20.554.203 casos, a Ásia 219.371 mortos e 13.905.767 casos, o Médio Oriente 90.031 mortos e 3.992.072 casos, África 65.460 mortos e 2.759.404 casos e a Oceânia 945 mortes e 31.068 casos.

