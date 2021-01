Há 86 casos de covid-19 nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, na Moita. Cinco pessoas já morreram e três estão hospitalizadas.

As suspeitas surgiram no passado dia 30 de dezembro, altura em que um utente do Lar Pedro Rodrigues Costa, com 84 anos, foi hospitalizado com sintomas de Covid-19.

O diagnóstico confirmou-se e o doente acabou por morrer, uma vez que tinha outras patologias associadas.

Todos os utentes e trabalhadores do lar foram testados.e 68 deram positivo.