Vários lares na Beira Alta com surtos de covid-19

O surto no lar Mangualde continua a merecer atenção redobrada. Este fim de semana foram detetados mais quatro casos positivos. Ao todo são já 105 idosos com covid-19, 18 estão internados no hospital de Viseu.



No distrito vizinho da Guarda, as atenções estão viradas para o lar de Pinhel. O internamento de trÊs idosos levantou suspeitas sobre um possivel surto numa instituição que, até agora, não tinha registado qualquer caso da doença, apesar de o vírus já circular na comunidade.

Os 95 testes realizados este sábado mostram que há 35 idosos e 10 funcionarios infetados.

A Mêda chegaram 12 elementos das brigadas da Segurança social para apoiar os utentes do Lar Joaquim Nunes Saraiva onde já foram detetados 65 casos positivos entre os idosos e há também 26 funcionários infetados.