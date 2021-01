Vídeo de Bolsonaro a mergulhar no primeiro dia do ano causa polémica

Jair Bolsonaro voltou a participar num ajuntamento, desta vez, dentro de água.



Num vídeo filmado no primeiro dia do ano e publicado nas redes sociais do Presidente brasileiro, é possível ver Bolsonaro a saltar para o mar para se juntar a centenas de pessoas que gritam que a pandemia é um "mito".

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro, que já esteve infetado com covid-19, é visto no meio de multidões.

A atitude tem sido fortemente contestada por acontecer numa altura em que o Brasil regista centenas de mortes e milhares de novos casos de covid-19.

Só nas últimas 24 horas, morreram 314 pessoas e quase 16 mil foram infetadas.

Pandemia já fez 1.827.565 mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultantes de mais de 83,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP) no domingo de manhã.

Os países com mais casos continuam a ser os EUA, a Índia e o Brasil.

Portugal contabiliza este sábado mais 73 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.241 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.045 mortes e 423.870 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 76.675 casos, mais 1.686 em relação a sexta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.858 pessoas, mais 52 do que ontem, e 492 em cuidados intensivos, mais 9.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.892 contactos, mais 365 relativamente a quinta-feira.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 1.482 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 340.150 pessoas.

