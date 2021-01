Covid-19. Aulas presenciais suspensas em Tavira a partir do segundo ciclo

No dia em que são retomadas as aulas do segundo período do ano letivo, Tavira é um dos municípios do país onde as autoridades de saúde suspenderam as aulas presenciais, a partir do segundo ciclo.

Alunos do 5.º ano até ao Secundário estão a ter aulas online, continuando as aulas presenciais apenas para o pré-escolar e o primeiro ciclo.

Desde final de dezembro, Tavira passou de 98 casos de covid-19 para mais de mil, num aumento que o coordenador regional do combate à covid-19 do Algarve, Jorge Botelho, classificou de “esmagador”.

A origem terá estado num surto num lar de idosos, onde há já 32 utentes e oito funcionários infetados, assim como num ginásio e num casamento.

Jorge Botelho espera que o regresso às aulas presenciais ocorra na próxima semana, apelando para isso a um comportamento cívico responsável.